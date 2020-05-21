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21.05.2020 (17:49)

На российской военной базе в Таджикистане начался сбор с инструкторами по физической подготовке

На российской военной базе в Таджикистане начался инструкторско-методический сбор с инструкторами по физической подготовке.

В ходе мероприятия военнослужащие закрепят методику проведения утренней физической зарядки, обучения бегу на короткие и длинные дистанции, развития выносливости. Особое внимание будет уделено вопросам предупреждения травматизма и профилактике заболеваемости военнослужащих на занятиях по физической подготовке.

По итогу трехдневного сбора инструкторам предстоит сдать нормативы по физической подготовке.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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