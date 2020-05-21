21.05.2020 (15:20)

Войска ЦВО в Поволжье с 1 июня приступят к занятиям на полигонах

Соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированные в регионах Поволжья, начнут боевую учебу на полигонах 1 июня. Об этом сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Начало летнего периода обучения в армии начнется 1 июня. Все мероприятия боевой подготовки будут проводиться с соблюдением комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — сказал генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Командующий армией также отметил, что вход и выход на территорию воинских частей и соединений осуществляются в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, контакты военнослужащих между подразделениями минимизированы. Для обеспечения защищенности личного состава создан запас дезинфицирующих средств, несколько раз в день проводится термометрия военнослужащих. Периодически проводится кварцевание и проветривание помещений.

В ходе летнего периода обучения будут проведены более 1,5 тыс. занятий по боевой подготовке в дневное и ночное время на разных полигонах и учебно-материальных базах в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также Удмуртской Республике. Всего в летнем периоде обучения 2-я общевойсковая армия проведет около 40 крупных учений с привлечением более 1 тыс. военнослужащих.

Справочно:

2-я гвардейская общевойсковая армия — самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. В её составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.

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