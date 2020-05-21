21.05.2020 (17:37)

В ЦВО проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Воин мира», который завершится 23 мая.

В рамках конкурса военнослужащим предстоит пройти 5 этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер (Сударыня)» и «Эрудит». В ходе этих этапов конкурсанты продемонстрируют свою физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, преодолеют полосу препятствий, проявят навыки ориентирования, точной стрельбы из АК-74, а также свои знания и творческие таланты. Всего в этапе принимают участие 48 военнослужащих.

По итогам окружного этапа будут отобраны 5 лучших конкурсантов для участия во всеармейских соревнованиях, которые пройдут с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге.

Центральный военный округ расположен на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в его состав входят заграничные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице