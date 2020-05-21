Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2020 (16:52)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена водительская конференция

В Гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На мероприятие были привлечены военнослужащие-водители и военнослужащие, пользующиеся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а также анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения 2020 учебного года. Была отмечена нулевая аварийность в Приднестровском регионе со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, водительскому составу довели поправки и дополнения Правил дорожного движения в регионе пребывания, после чего участники конференции совместно разобрали наиболее аварийно-опасные перекрестки и участки дорог.

Благодаря качественной подготовке водители ОГРВ ПРРМ сохраняют за собой нулевую аварийность в Приднестровском регионе в течение последних лет.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ЗВО завершились сборы с военнослужащими младшего командирского состава
Инженеры танковой армии ЗВО завершили перевод полигонного оборудования на летний период эксплуатации
Учебный центр связи ЗВО выпустит более 700 специалистов
В Ярославской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию производства ПАО «ОДК – Газовые турбины»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false