21.05.2020 (16:52)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена водительская конференция

В Гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На мероприятие были привлечены военнослужащие-водители и военнослужащие, пользующиеся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а также анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения 2020 учебного года. Была отмечена нулевая аварийность в Приднестровском регионе со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, водительскому составу довели поправки и дополнения Правил дорожного движения в регионе пребывания, после чего участники конференции совместно разобрали наиболее аварийно-опасные перекрестки и участки дорог.

Благодаря качественной подготовке водители ОГРВ ПРРМ сохраняют за собой нулевую аварийность в Приднестровском регионе в течение последних лет.

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