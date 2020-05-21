21.05.2020 (16:42)
Около 300 военнослужащих пополнят ряды Тульского гвардейского соединения ВДВ в ходе весеннего призыва
Накануне в Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение прибыла первая команда новобранцев для прохождения военной службы по призыву.
В составе команды из семи человек, прибывших со сборного пункта военного комиссариата Тульской области, более половины имеют высшее образование, а также разряды по различным видам спорта.
Все призывники имеют категорию годности по здоровью «А», позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации без ограничений.
В связи со сложившейся сложной эпидемической обстановкой по прибытии молодого пополнения в соединение были проведены все необходимые профилактические мероприятия.
В дальнейшем новобранцы были размещены в медицинском подразделении на временную изоляцию, которая продлится 14 дней. По ее окончании призывники будут направлены в роту вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.
Всего в ходе весеннего призыва в части Тульского гвардейского соединения ВДВ для прохождения военной службы будут направлены около 300 человек.