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21.05.2020 (15:58)

Первая отправка призывников из ЦВО сегодня состоялась в Татарстане

Сегодня состоялась первая отправка призывников к местам прохождения военной службы из Центрального военного округа со сборного пункта военного комиссариата Республики Татарстан. Проходить военную службу они будут в частях ракетных войск стратегического назначения.

«Доставка новобранцев на сборный пункт осуществлялась при помощи транспорта, прошедшего специальную обработку, они прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сборном пункте их обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, при отправке железнодорожным транспортом перевозка будет организована в отдельном изолированном пассажирском вагоне», - сказал военный комиссар региона Сергей Погодин.

Все молодые люди обеспечиваются вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Весной из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тыс. призывников, а призывные комиссии пройдут около 17 тыс. граждан.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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