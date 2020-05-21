21.05.2020 (15:49)

Более 300 учений по антитеррору проведено с начало года на военной базе РФ в Таджикистане

Более 300 учений по противодействию терроризму проведено с начало текущего года с подразделениями 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

В частности, военнослужащими отрабатывались действия по отражению нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны Ляур и Самбули, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Подразделениями антитеррор также выполнялись задачи по обороне стратегически важных объектов, освобождению захваченных «террористами» зданий, обнаружению, окружению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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