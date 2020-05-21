21.05.2020 (15:44)

На военной базе РФ в Таджикистане развернули дополнительные пункты санитарной обработки

Российские военнослужащие на территории 201-й военной базы РФ в Таджикистане развернули дополнительные пункты санитарной обработки личного состава и автомобильной техники.

При въезде на территорию соединения транспортные средства и личный состав проходят двойную санитарную обработку с применением индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1. Дополнительные посты развернуты при въезде на тыловые и технические зоны, а также перед зоной проживания личного состава и членов семей военнослужащих. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводят дезинфекцию транспорта, прилегающей территории и объектов социальной инфраструктуры. Также на пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров специалисты медицинской службы проводят замер температуры у всех сотрудников.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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