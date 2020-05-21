21.05.2020 (15:00)

Новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» провел артиллерийские стрельбы в море

Новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» в рамках отработки элементов курсовой задачи в море провел комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и реальной воздушной мишени.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж тральщика уничтожил плавающую мину, условно обнаруженную гидроакустическими средствами корабля.

Следующим этапом учения в море стало уничтожение с помощью зенитной артиллерии парашютной мишени, поставленной истребителем морской авиации Балтийского флота Су-27.

Для уничтожения морской и воздушной мишеней применялись 14,5-мм морская тумбовая пулеметная установка и зенитная артиллерийская установка АК-306.

Первый подъём Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем морском тральщике «Владимир Емельянов» проекта 12700 состоялся 28 декабря в Балтийске.

«Владимир Емельянов» станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению.

В ближнесрочной перспективе для Военно-Морского Флота будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми умными морскими минами, которые корабль ПМО типа «Владимир Емельянов» может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.

Справочно:

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узлов, экипаж — свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля противоминной обороны реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ «Алмаз», строит Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге.

На новом корабле предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта — автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

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