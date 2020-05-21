21.05.2020 (14:00)

Мобильные расчеты РХБ защиты ЦВО продолжают работу по дезинфекции социальных объектов в поселке Еруда Красноярского края

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию девяти общежитий в поселке Еруда Красноярского края.

Расчет мобильного отряда оперативного реагирования войск РХБ защиты, в который входит около 30 человек, провёл специальную обработку более 1000 помещений общежитий, в том числе помещений общего пользования: коридоры, лестничные марши и душевые.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, задействовано свыше 100 единиц специальной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 2 тыс. койко-мест.

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