21.05.2020 (14:00)

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в море для прохождения завершающего этапа госиспытаний

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел из Балтийска в море для прохождения завершающего этапа государственных испытаний.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверят работоспособность вооружения фрегата, выполнят ряд противолодочных задач во взаимодействии с корветами проекта 20380 «Стойкий» и «Стерегущий». В море экипажи на практике отработают ведение боевых действий тактической группой кораблей против подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия и средств противоторпедной защиты.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского Флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

«Адмирал Касатонов» — второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта «Адмирал Горшков» — один из самых современных кораблей ВМФ России —был включен в состав Северного флота в июле 2018 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии «стелс», они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применен комплекс «Пакет-НК». Корабли несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

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