21.05.2020 (13:55)

Военнослужащие РХБ защиты провели дезинфекцию здания гидрографической службы Балтийского флота

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающей территории здания гидрографической службы Балтийского флота.

Специальным раствором, содержащим 2/3 гипохлорита кальция, были обработаны кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения. В общей сложности военнослужащие продезинфицировали более 2,5 тыс. квадратных метров.

Специалисты флотских подразделений РХБ защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице