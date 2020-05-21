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21.05.2020 (13:55)

Военнослужащие РХБ защиты провели дезинфекцию здания гидрографической службы Балтийского флота

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающей территории здания гидрографической службы Балтийского флота.

Специальным раствором, содержащим 2/3 гипохлорита кальция, были обработаны кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения. В общей сложности военнослужащие продезинфицировали более 2,5 тыс. квадратных метров.

Специалисты флотских подразделений РХБ защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Балтийский флот
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