21.05.2020 (13:15)

Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство и готовятся к конкурсу «Глубина»

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку водолазные специалисты спасательного отряда Северного флота продолжают подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр 2020 года. Их тренировки проходят по время плановых занятий по профессиональной подготовке, а также в ходе практических подводных работ.

Отработка профессиональных навыков водолазов начинается в учебных классах и на тренажёрах, где имитируются различные нештатные ситуации, которые могут произойти под водой.

Работа водолазов на глубине проходит под наблюдением видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. С его помощью руководитель спуска может контролировать действия водолаза с борта водолазного катера. В обязательном порядке на катере дежурит водолаз- спасатель, готовый прийти на помощь и эвакуировать товарища с глубины в экстренном случае. Также на борту действует барокамера, которая обеспечивает режим декомпрессии водолазу, быстро поднятому на поверхность с глубины.

Для подготовки водолазов к конкурсным испытаниям специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота был собран специальный стенд для работы под водой. Это куб, сваренный из стальных трубок, на котором размещены тиски, кронштейны и другие приспособления для выполнения различных операций на глубине: сварке, резке, сборке конструкций, монтажу деталей и т.д.

Регулярные тренировки помогли водолазам Северного флота занять призовое место на межфлотском этапе конкурса «Глубина», который состоялся в марте этого года в Севастополе. По итогам строгого профессионального отбора, три водолаза Северного флота вошли в команду, которая выступит на международном этапе конкурса.

В прошлом году команда ВМФ России, выступавшая в Иране, заняла первое место, а водолаз Северного флота Алексей Иванов установил рекорд подводной резки металла – 86 сантиметров одним электродом.

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