21.05.2020 (13:03)
Минобороны России организовало доставку на родину таджикистанских военнослужащих, проходивших обучение в российских военных вузах
19 и 21 мая Министерством обороны Российской Федерации была организована безвозмездная доставка 186 таджикистанских военнослужащих и членов их семей на родину.
Таджикистанские военнослужащие проходили обучение в образовательных организациях Минобороны России, успешно сдали все экзамены и досрочно окончили учебу. Церемония выпуска состоялась 9 мая.
Помощь в доставке военнослужащих и членов их семей на родину была оперативно оказана по просьбе таджикистанской стороны.
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