21.05.2020 (12:20)

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

На текущей неделе в Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершается перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Военнослужащие выполнили ремонт и обслуживание ВВСТ в соответствии с нормами эксплуатации в летний период. В среднем на каждом образце техники или вооружения проводилось до 40 технологических операций.

Особое внимание уделялось проверке работоспособности агрегатов, электрических систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

В хранилищах проверялась исправность и функциональность техники и вооружения, проводилась чистка оборудования, обслуживались узлы и агрегаты автомобилей.

Также в ходе ежедневных работ уделялось внимание обслуживанию специального оборудования на транспорте, среди которого средства связи и инженерного обеспечения, оборудование продовольственной службы, артиллерийские системы.

Всего на летний режим эксплуатации было переведено более 750 единиц военной и специальной техники.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверили качество и полноту подготовки ВВСТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горюче-смазочными материалами по установленным нормам.

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