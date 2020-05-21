Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2020 (13:05)

Расчеты РХБЗ Псковского соединения ВДВ обработали помещения и прилегающую территорию сборного пункта Псковской области

Подразделения РХБЗ Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения провели дезинфекцию помещения и прилегающей территории сборного пункта военного комиссариата Псковской области.

В связи с началом работы призывной комиссии Псковской области и в целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний среди призывного контингента личный состав соединения ежедневно привлекается к дезинфекционной обработке всех служебных помещений и прилегающей территории.

Для специальной обработки был задействован расчет авторазливочной станции АРС-14, а также автономные приборы специальной обработки АПСО с хлорсодержащим раствором.

Всего было обработано около 15 тыс. квадратных метров помещений и территории сборного пункта.

Дезинфекционные работы на территории областного сборного пункта будут проводиться в течение всей призывной компании, до 15 июля текущего года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершается перевод техники на летний режим эксплуатации
Военнослужащие железнодорожного батальона ЮВО провели дезинфекцию воинской части в Волгограде
Военные в Туве провели обеззараживание республиканского сборного пункта
Около 100 военнослужащих Амурского объединения ВВО, выслуживших установленные сроки службы, отправлены домой с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима

Метки:
COVID-19 , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false