21.05.2020 (13:05)

Расчеты РХБЗ Псковского соединения ВДВ обработали помещения и прилегающую территорию сборного пункта Псковской области

Подразделения РХБЗ Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения провели дезинфекцию помещения и прилегающей территории сборного пункта военного комиссариата Псковской области.

В связи с началом работы призывной комиссии Псковской области и в целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний среди призывного контингента личный состав соединения ежедневно привлекается к дезинфекционной обработке всех служебных помещений и прилегающей территории.

Для специальной обработки был задействован расчет авторазливочной станции АРС-14, а также автономные приборы специальной обработки АПСО с хлорсодержащим раствором.

Всего было обработано около 15 тыс. квадратных метров помещений и территории сборного пункта.

Дезинфекционные работы на территории областного сборного пункта будут проводиться в течение всей призывной компании, до 15 июля текущего года.

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