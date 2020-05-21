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21.05.2020 (12:38)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию шести заводов оборонно-промышленного комплекса на Кубани

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел специальную обработку зданий и дорог на территории шести заводов и промышленных предприятий на Кубани.

Личный состав отряда для проведения дезинфекции совершил марш более 800 км на штатной автомобильной технике. Военнослужащими ЮВО было обработано более 240 тыс. кв. м территории заводов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально значимых объектов Краснодарского края.

В ходе спецобработки было израсходовано свыше 10 т дезинфицирующего раствора, применялись комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.

Всего для дезинфекции 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечены порядка 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Специалисты РХБ защиты обработают более 5 тыс. зданий и сооружений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
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