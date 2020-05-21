21.05.2020 (12:50)
Модернизированные минометы поступили на вооружение артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее
Более 10 модернизированных минометов 2Б11А «Сани» поступили на вооружение артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее.
Новое вооружение усилит боевые возможности соединения и будет задействовано в ходе тактических учений в летнем периоде обучения.
Модернизированные «Сани» отличает новая транспортная машина «Урал» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.
Модернизация затронула и основу комплекса – 120-мм миномет 2Б11, получил новую опорную плиту с шарниром, наводимую по горизонтали без разворота тяжелой опоры.
Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений.
Новости по теме:
В Дагестане командиры подразделений морской пехоты Каспийской флотилии изучили систему огня артиллерии «огневой коридор»
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» проходит Суэцкий канал в направлении Индийского океана
Метки: