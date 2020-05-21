21.05.2020 (12:50)

Модернизированные минометы поступили на вооружение артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее

Более 10 модернизированных минометов 2Б11А «Сани» поступили на вооружение артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее.

Новое вооружение усилит боевые возможности соединения и будет задействовано в ходе тактических учений в летнем периоде обучения.

Модернизированные «Сани» отличает новая транспортная машина «Урал» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.

Модернизация затронула и основу комплекса – 120-мм миномет 2Б11, получил новую опорную плиту с шарниром, наводимую по горизонтали без разворота тяжелой опоры.

Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений.

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