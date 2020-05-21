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21.05.2020 (12:31)

Корабли Каспийской флотилии подготовлены к эксплуатации в летних условиях

В воинских частях и соединениях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа завершились мероприятия по подготовке кораблей, вооружения, военной техники (ВВТ) и материально-технической базы к эксплуатации в летних условиях.

Так, в пунктах базирования корабельных соединений КФл экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения выполнили в полном объёме специальные работы по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов, а также отработан комплекс мероприятий по их подготовке к новому периоду обучения.

В соединениях были проведены проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, произведена покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Водолазы выполнили осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просматривались донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ были задействованы все экипажи кораблей флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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