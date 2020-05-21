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21.05.2020 (11:10)

В объединении ПВО-ПРО особого назначения ВКС прошли контрольно-практические занятия по обеспечению безопасности военной службы

Около 100 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил в рамках подготовки к летнему периоду обучения приняли участие в контрольно-практических занятиях по обеспечению безопасности военной службы.

В ходе занятий, которые прошли на базе центра управления объединения, военнослужащие изучили требования безопасности при проведении учебных стрельб, обслуживании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, проведении различных видов работ и хозяйственной деятельности, а также правила оказания первой (доврачебной) помощи в различных условиях и ситуациях.

Кроме того, были затронуты и вопросы здорового образа жизни и правильного питания военнослужащих.

Целью проведения контрольно-практических занятий является оказание помощи офицерам в обеспечении безопасности военной службы в соединениях и воинских частях 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС
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