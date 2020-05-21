21.05.2020 (11:50)

Военнослужащие железнодорожного батальона ЮВО провели дезинфекцию воинской части в Волгограде

Военнослужащие отдельного железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию территории воинской частив Волгоградской области.

Нештатное отделение химиков-дозиметристов провели комплекс мероприятий по дезинфекции военных объектов, расположенных на территории военной части, в том числе здания и внутренние помещения штаба, контрольно-пропускные пункты, места проживания и питания военнослужащих. Всего было обработано 3 тыс. кв. м и 5 зданий.

Для обработки зданий, помещений и личного состава использован раствор, который распылялся в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применялись специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

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