21.05.2020 (11:57)

Талантливая молодежь примет участие в научных дискуссиях на форуме «АРМИЯ-2020»

Представители Минобороны России и предприятий ОПК обсудят проекты технических решений, подготовленных представителями талантливой молодежи для повышения обороноспособности России, рассмотрят перспективные направления патриотического воспитания молодого поколения. В рамках мероприятия запланированы выступления победителей Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» в номинации «Важное для обороны страны».

По итогам круглого стола наиболее успешные работы школьников с сохранением авторских прав будут переданы магистрам и аспирантам в ведущие высшие учебные заведения страны для последующего внедрения в экспериментальных лабораториях предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также малых инновационных предприятий.

Ожидается, что по результатам работы круглого стола будет налажена тесная кооперация между образовательными учреждениями, организациями оборонно-промышленного комплекса России и Минобороны в сфере подготовки и повышения квалификации кадров в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности государства, в частности в сфере управления интеллектуальной собственностью. Мероприятие призвано повысить интерес подрастающего поколения к инновационным разработкам, а также привлечь школьников к научным исследованиям и реализации передовых проектов.

Организаторами дискуссии выступают Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России, проектный офис Фонда «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» и Ассоциация Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации.

В обсуждении примут участие свыше тридцати предприятий и организаций

оборонно-промышленного комплекса России, представители органов военного управления

и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление

научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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