21.05.2020 (10:30)

В Дагестане командиры подразделений морской пехоты Каспийской флотилии изучили систему огня артиллерии «огневой коридор»

На Каспийской флотилии прошли занятия с командирами батальонной и ротной тактических групп по выполнению мероприятий взаимодействия с артиллерийскими подразделениями морской пехоты.

На занятии офицеры изучили основы применения артиллерии при совершении марша общевойсковых подразделений в составе колонн по узким участкам горно-лесистой местности. Особое внимание было уделено системе огня артиллерии, которая получила название «огневой коридор», применяемая для прикрытия движения войск.

Система «огневой коридор» включает ведение сосредоточенного огня по участкам вероятных засад, районам нахождения противника и по господствующим высотам.

Часть артиллерии занимает огневые позиции на господствующих высотах в готовности к ведению огня прямой и полупрямой наводкой с задачей поражения мелких групп противника и его огневых средств, а также на участках прохода войсками важных районов местности таких, как перевалы, ущелья, дефиле и т.д. Создание таких групп артиллерии позволяет в кратчайшие сроки осуществлять уничтожение противника.

На втором этапе занятия командиры подразделений на практике отработали организацию управления, порядок взаимодействия, целеуказание и постановку задач командирам артиллерийских подразделений с применением радиостанций «Азарт». Офицеры разделились на группы, часть выступала за артиллерию, другие за батальонную тактическую группу. Оценивались быстрота принятия решения, последовательность и правильность постановки задач по организации применения артиллерии.

Рассмотренные особенности применения артиллерии являются актуальными в современных условиях, а их учет и использование будут способствовать успешному выполнению поставленных задач в современном общевойсковом бою.

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