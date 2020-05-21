21.05.2020 (10:46)

Черноморский флот в ходе весеннего призыва 2020 года пополнят 1500 новобранцев

Более 1500 новобранцев пополнят ряды военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) в ходе весеннего призыва 2020 года.

Накануне со сборного пункта военного комиссариата Севастополя отправилась первая группа граждан в количестве 21 человека для прохождения военной службы по призыву в подразделениях соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе на сборном пункте новобранцы прошли обязательную термометрию, а также в специально развёрнутом мобильном пункте на территории военкомата повторно сдали кровь на выявление инфекционных заболеваний.

Первый раз будущих военнослужащих проверяли на наличие инфекций в своих районных военкоматах, когда они были вызваны по повестке для прохождения первичной медкомиссии.

Группа молодого пополнения успешно прошла проверку на наличие инфекционных заболеваний и продолжила подготовку к отправке в воинские части.

Весь коллектив военкомата и новобранцы в ходе мероприятий были обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

После прибытия молодого пополнения в воинскую часть военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки, при этом питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

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