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21.05.2020 (10:05)

Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям

Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук в Крыму.

В ходе первого этапа стрельб расчёты артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.

На втором этапе мероприятия артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям.

В рамках проведения зачётных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые — по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

Стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.

Ранее экипажи отработали экстренное приготовление фрегатов к бою и походу с дальнейшим выходом из пункта базирования в заданные районы в акватории Черного моря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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