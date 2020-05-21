21.05.2020 (10:05)
Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям
Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки Опук в Крыму.
В ходе первого этапа стрельб расчёты артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.
На втором этапе мероприятия артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям.
В рамках проведения зачётных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые — по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.
Стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.
Ранее экипажи отработали экстренное приготовление фрегатов к бою и походу с дальнейшим выходом из пункта базирования в заданные районы в акватории Черного моря.