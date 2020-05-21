21.05.2020 (09:15)

Военные в Туве провели обеззараживание республиканского сборного пункта

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, провели обеззараживание сборного республиканского сборного пункта в ходе мероприятий призыва на военную службу.

Специальной обработке дезинфицирующими растворами были подвергнуты все объекты республиканского сборного пункта: контрольно-пропускной пункт, помещения для проживания и прохождения медицинского, психологического и социального обследования, а также столовая, кухня, склад вещевого и продовольственного имущества.

Помимо помещений было проведено обеззараживание пешеходных дорожек, плаца, уличных беседок и всех входных групп.

Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов дегазации, деактивации и дезинфекции ДКВ-1 применили более 20 тонн жидкого дезинфектанта.

На входе в сборный пункт Республики Тыва организована барьерная термометрия и забор биоматериала для выполнения теста на наличие антител к COVID-19 у граждан, подлежащих призыву.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года на военную службу из Республики Тыва будет направлено более 500 молодых людей.

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