21.05.2020 (07:41)

Более 1 тысячи сержантов ВВО на Сахалине завершили специальный курс обучения

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин завершились учебно-методические сборы по подготовке к новому периоду обучения сержантского состава.

В ходе трехдневных занятий военнослужащим были доведены требования руководящих документов по организации процесса обучения, а также формы и методы работы с личным составом. Особое внимание было уделено организации занятий по боевой подготовке.

Теоретическая часть сборов была организована в виде лекций, на которых сержантам были продемонстрированы учебно-методические фильмы и слайды.

На практических занятиях военнослужащие закрепили знания по организации несения службы в суточном наряде, действий дежурной смены при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, порядок хранения вещевого имущества, оружия и материальных ценностей.

С сержантами инженерных подразделений были проведены практические занятия по обнаружению и уничтожению взрывчатых веществ и предметов, мотострелки отработали отражение нападения незаконных террористических формирований.

В ходе сборов каждый военнослужащий был оценён по профессионально-должностной подготовке, а также прошёл психологическое тестирование.

К учебно-методическим сборам сержантского состава было привлечено более 1000 младших специалистов подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.



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