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21.05.2020 (06:17)

С зенитчиками ВВО в Республике Бурятия проведена тренировка по ПВО

Зенитчики танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в рамках тренировки по ПВО учебными (электронными) пусками уничтожили  аэродинамические цели вероятного противника.

Учебная  стрельба велась расчетами новейших всепогодных зенитных ракетных комплексов «Тор» с замаскированных огневых позиций, в условиях ограниченной видимости.

При этом засечка и уничтожение ряда целей прошло в автоматическом режиме, без участия оператора системы, с контролем воздушного пространства и самостоятельным захватом всех воздушных объектов.

В общей сложности в ходе тренировки было поражено более 30 пилотируемых воздушных целей, а также беспилотных летательных аппаратов, при осуществлении всех видов стрельбы, в том числе фланговой и тыльной.

Пресс-служба Восточного военного округа
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