21.05.2020 (06:15)

В Амурское объединение ВВО поступила крупная партия современных противогазов

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и еврейской автономии, поступила крупная партия современных противогазов ПМК-2. Новые противогазы заменят устаревшие образцы противогазов в рамках планового обновления.

Новые противогазы защищают лицо, глаза, а также органы дыхания военнослужащих не только от радиоактивной пыли и отравляющих веществ, но и от аварийно-химически опасных веществ, таких как активный хлор и аммиак.

Конструкция ПМК-2 предусматривает наличие двух фильтрующих поглощающих элементов (фильтров), что в значительной мере увеличивает время защиты личного состава в условиях применения вероятным противником ядерного, химического и биологического оружия.

По сравнению с устаревшими образцами, защита кожи лица и глаз в новом противогазе осуществляется с помощью унифицированной шлем-маски, размер которой регулируется в трех позициях. Значительно упрощается ведения прицельного огня из штатного стрелкового оружия введу удобного расположения сменного фильтра.

Также повысились эргономические характеристики. В противогазе предусмотрена возможность употребления жидкости в боевом положении с помощью специального заборника, что в десятки раз увеличивает работоспособность личного состава в условиях РХБ заражения.



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