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21.05.2020 (06:34)

Около 100 военнослужащих Амурского объединения ВВО, выслуживших установленные сроки службы, отправлены домой с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, состоялась отправка домой около 100 военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки службы.

Отправка военнослужащих организована и проводится с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Доставка военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы, от воинской части до железнодорожных (автомобильных) вокзалов и аэропортов проводится военным транспортом, предварительно прошедшим специальную обработку. На путь следования гражданам выдаются необходимое количество дезинфицирующих растворов, медицинские маски и резиновые перчатки, а также проводится разъяснительная беседа по соблюдению санитарных мер в условиях карантина в пути следования.

Каждый уволенный в запас военнослужащий будет находится под дистанционным контролем офицеров воинских частей до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военных комиссариатах регионов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19
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