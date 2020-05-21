21.05.2020 (06:10)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье начали подготовку к литературно-художественному этапу конкурса «Воин мира-2020»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, продолжают подготовку к окружному этапу Армейского международного конкурса «Воин мира - 2020».

С военнослужащими проводит занятия заведующая отделом по организации культурно-художественной и военно-патриотической работе Дома офицеров Забайкальского края Ким Юлия Викторовна. Юлия подготавливает участников к литературно-художественному, танцевальному и творческому этапу конкурса «Кавалер» («Сударыня»). Основное внимание на занятиях конкурсанты уделяют выразительности в исполнении стихотворений и песен. Так же военнослужащие готовятся к интеллектуальной игре «Эрудит», где участники покажут свои знания по истории России.

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, планируют победить в окружном этапе конкурса и представить Восточный военный округ на Всероссийском этапе конкурса «Воин мира-2020».

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