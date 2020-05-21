Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2020 (06:10)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье начали подготовку к литературно-художественному этапу конкурса «Воин мира-2020»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, продолжают подготовку к окружному этапу Армейского международного конкурса «Воин мира - 2020».

С военнослужащими проводит занятия заведующая отделом по организации культурно-художественной и военно-патриотической работе Дома офицеров Забайкальского края Ким Юлия Викторовна. Юлия  подготавливает участников к литературно-художественному, танцевальному и творческому этапу конкурса «Кавалер» («Сударыня»). Основное внимание на занятиях конкурсанты уделяют выразительности в исполнении стихотворений и песен. Так же военнослужащие готовятся к интеллектуальной игре «Эрудит», где участники покажут свои знания по истории России.

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, планируют победить в окружном этапе конкурса и представить Восточный военный округ на Всероссийском этапе конкурса «Воин мира-2020».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Разведчики отдельной мотострелковой бригады Северного флота готовятся к конкурсу профессионального мастерства
Летчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа готовятся к все-армейскому этапу конкурса «АВИАДАРТС-2020»
На окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» определены лучшие минометные расчеты ЮВО
Военнослужащие ВВО тренируются в скоростном ремонте гаубицы и зенитной установки в Приморье

Метки:
АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false