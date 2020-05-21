21.05.2020 (06:43)

В Приморье расчёты ЗРС С- 400 ВВО провели тренировку по отражению авианалета условного противника

В Приморском крае расчёты воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению авианалета условного противника.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника", роль которого выполнили истребители Су-35С.

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению всех образцов военной техники в готовность к отражению налёта, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.



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