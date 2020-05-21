21.05.2020 (05:55)

Более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники ВВО подготовили в Бурятии к летнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, завершен перевод более 4,5 тысяч единиц вооружения, автомобильной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В парковых и ремонтных зонах военнослужащие выполнили работы по обслуживанию аккумуляторных батарей, осуществили ремонт электрического оборудования, провели замену расходных материалов и технических жидкостей, замену автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации.

Регламентные работы на военной технике были проведены как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

К выполнению технических операций привлекались водители автомобильной техники, механики-водители боевых машин, профильные специалисты по обслуживанию техники от предприятий-изготовителей.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горной местности.



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