21.05.2020 (05:45)

Ансамбль Песни и пляски ТОФ подготовил ко Дню Тихоокеанского флота музыкальное видеопоздравление для моряков

К 289-му Дню рождения Тихоокеанского флота творческий коллектив ансамбля Песни и пляски ТОФ подготовил музыкальное видеопоздравление для военнослужащих кораблей и воинских частей флота.

В условиях карантинных ограничений флотские артисты нашли способ поздравить тихоокеанцев с праздником и специально к этой дате записали для них 30 минутный концерт. При поддержке военно-политесного отдела ТОФ видеоклипы на 12 песенных композиций о Тихоокеанском флоте, непростой морской службе, снимались на палубе Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», у подводной лодки-музея «С-56», а также в знаковых местах Владивостока, связанных с историей флота.

Видеопоздравление записано на цифровые носители и заранее передано на все корабли и в части флота. Сегодня же диски с записью праздничного концерта доставлены на Камчатку.



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