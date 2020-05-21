21.05.2020 (04:15)

Экипажи 10 боевых кораблей и судов обеспечения встречают День Тихоокеанского флота в море

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота (ТОФ) России. День рождения флота в походах встречают экипажи более чем десяти боевых кораблей и судов вспомогательного флота.

В частности с апреля текущего года в дальнем плавании в Тихом океане находится отряд в составе корветов «Совершенный» и «Громкий», поставленные задачи выполняет экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», ледокол «Садко», гидрографическое судно «Маршал Геловани», морские и спасательные буксиры, килекторное судно, а также несколько морских танкеров.

В честь праздника на кораблях состоялись торжественные построения экипажей, на которых была зачитана поздравительная телеграмма командующего Тихоокеанским флотом, приказами командиров кораблей отличившиеся военнослужащие награждены грамотами и повышены в званиях.



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