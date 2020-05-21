21.05.2020 (05:30)

В Забайкальском крае проходят сборы с сержантами и инструкторами по физической подготовке

В соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, начались командирские сборы с сержантами.

В течение недели с младшими командирами будут проведены занятия по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, обучению и воспитанию подчиненных. Особое внимание планируется уделить организации занятий по боевой подготовке.

По завершении мероприятий сержантским составом проведут зачетные занятия по стрельбам из стрелкового оружия и вождению боевых машин. Занятия будут проходить как в дневное, так и в ночное время. Также в рамках проводимых сборов военнослужащие сдадут нормативы по физической подготовке.

Все военнослужащие получат персональные оценки по всем предметам подготовки. Всего в сборах принимают участие более 1000 военнослужащих.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все сборы поводятся на территории соединений и войсковых частей.

Помимо этого, в общевойсковом объединении ВВО в Забайкальском крае, завершились учебно-методические сборы с руководителями занятий по физической подготовке (ФП).

Основной упор был сделан на изучение методик обучения бегу, развития выносливости и проведению подготовительной части занятий по ФП.

В рамках проводимых сборов участники сдадут нормативы по ФП. В целях недопущения распространения вирусных инфекций все сборы поводятся на территории соединений и войсковых частей. Для участия в сборах было привлечено более 200 военнослужащих.



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