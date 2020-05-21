21.05.2020 (05:15)

Расчеты БЛА Орлан-10 ВВО выполнили мониторинг лесопожарной обстановки трех регионах ВВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, Хабаровском и Приморском краях, выполнили очередные мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах регионов.

Расчеты БЛА выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров с середины апреля. С момента старта мероприятий по контролю территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 500 часов.

Расчеты БЛА ВВО совершают полеты для мониторинга лесопожарной обстановки, как в дневное, так и в ночное время. Расчеты постоянно ведут корректировку маршрута.

Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести наблюдение за лесным массивом в ночное время.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ЧС.



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