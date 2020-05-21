21.05.2020 (04:45)

Военкоматы ВВО начали отправку новобранцев в войска

Военные комиссариаты Восточного военного округа отправили первых 76 призывников в войска. Команды с новобранцами убыли для прохождения военной службы по призыву из Хабаровского края, Амурской области, Сахалина и Забайкалья.

Весной-летом с Дальнего Востока и Восточной Сибири в войска предстоит отправить более 9 тысяч граждан призывного возраста. Заседания призывных комиссий начались в мае.

До этого, в военкоматах ВВО завершилось изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов, которые характеризуют состояние их здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества.

Так, молодые люди, завершающие обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва только после сдачи выпускных экзаменов. Школьникам призывного возраста, успешно сдавшим ЕГЭ, предоставлена возможность поступить в вузы. Перед заседаниями комиссий с призывниками предусмотрено проведение профессионального психологического отбора.

В районных, краевых, областных и республиканских военкоматах, чтобы предупредить распространение опасной инфекции при работе с новобранцами, предприняты следующие шаги. Тех призывников, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здания не допустят. Для такой проверки на призывных и сборных пунктах имеются бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели и тест-системы, а также медицинские маски и средства дезинфекции.

Повсеместно усилен режим проветривания и обеззараживания помещений, а перевозка молодёжи на призывные и сборные пункты осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего дезинфекционную обработку.

В частности, перемещение личного состава на открытом воздухе, в местах массового скопления людей определено строго в медицинских масках, которые им выдадут на путь следования. В залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов предусмотрено изолированное размещение молодого пополнения. Прибывающие воинские команды будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Здесь их ждёт комплекс карантинных мероприятий, рассчитанный на 14 дней.

На это время личный состав разместят в отдельных казармах, его питание и обучение будет организовано отдельно от других военнослужащих. Контроль состояния здоровья новобранцев будет постоянным, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

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