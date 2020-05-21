21.05.2020 (04:30)

Подразделения РХБ защиты ВВО продезинфицировали около 12000 объектов

На сегодняшний день подразделения РХБ защиты Восточного военного округа продезинфицировали около 12000 объектов. Это объекты военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса, места с наибольшим скоплением людей - это железнодорожные вокзалы, наиболее крупные автобусные компании Хабаровска, Владивостока, Читы, Белогорска, Улан-Удэ, Лесозаводского городского округа.

Ранее, в соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа генерал – лейтенанта Геннадия Жидко на базе соединений и воинских частей РХБ защиты было сформировано 5 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЛПЧС) и более 180 расчётов специальной обработки на базе других соединений и воинских частей ВВО.

Всего в работах по дезинфекции задействованы более 570 военнослужащих ВВО, 180 единиц вооружения и военной техники.

В связи со складывающейся в Дальневосточном федеральном округе обстановкой по распространению коронавируса, сложностью его обнаружения и важностью проведения дезинфекционных работ осуществлена подготовка личного состава объединений, соединений и воинских частей. Отработаны вопросы работы оперативных штабов, формирования отрядов и расчётов ЛПЧС, доподготовки личного состава по выполнению задач в сложных условиях биологической обстановки.

Сегодня войска РХБ защиты работают во взаимодействии с Роспотребнадзором, руководством санэпидемстанции, местных клинических госпиталей как военного, так и гражданского назначения.

В работах используется специальная техника. Модернизированные авторазливочные станции АРС-14КМ способные проводить дезинфекцию дорожных покрытий и сооружений, санитарную обработку личного состава. К выполнению задач также привлекаются машины РХБ разведки, автомобильный транспорт для подвоза необходимых материальных средств. В местах выполнения задач развёртываются отдельные лагеря для проживания личного состава, что снижает вероятность заражения.

Специальная обработка производится профессиональными дезинфицирующими средствами на основе гипохлорита кальция, перекиси водорода, спиртосодержащих растворов. Технология применения данных дезинфекционных растворов позволяет уничтожить не только уже имеющиеся на поверхностях и в воздухе бактерии и инфекции, но и предотвращает их появление вновь, например, при появлении в помещении носителя вируса.

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