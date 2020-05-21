21.05.2020 (04:00)

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил моряков с Днем Тихоокеанского флота

Командование и Военный совет Тихоокеанского флота сердечно поздравляет военнослужащих и гражданский персонал частей и учреждений, ветеранов военной службы с 289-й годовщиной со дня образования Тихоокеанского флота России!

Днём основания Тихоокеанского флота России считается 21 мая 1731 года, когда был издан именной указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии — первого военно-морского корабельного соединения России на Дальнем Востоке. С тех пор тихоокеанцы не раз восхищали мир отвагой и мужеством, верностью флотским традициям.

В годы русско-японской войны 1904 – 1905 гг. военные моряки миноносца «Стерегущий», бронепалубного крейсера 1 ранга «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», своим мужеством и героизмом вписали яркую страницу в боевую летопись отечественного Военно-Морского Флота.

Неувядаемой славой покрыли себя моряки-тихоокеанцы в годы Великой Отечественной войны. Флот был не только надёжным стражем морских рубежей нашей Родины на Дальнем Востоке, но и кузницей кадров для фронта.

В действующей армии воевали более 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. Тихоокеанцы стояли насмерть на Невском Пятачке, били врага под Москвой и Сталинградом, на Курской Дуге, освобождали Северный Кавказ и Заполярье.

Экипажи подводных лодок Тихоокеанского флота, совершив героический переход на Северный флот, топили неприятеля в арктических морях. Гвардейская Краснознамённая подводная лодка С-56 ныне возвышается на мемориале Боевой славы Тихоокеанского флота во Владивостоке.

В августе 1945 года Тихоокеанский флот содействовал войскам 1-го Дальневосточного фронта в освобождении портов Северной Кореи от японских милитаристов, участвовал в Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях. Подвиг боцмана плавбазы «Север» старшины 1 статьи Николая Вилкова и рулевого сторожевого катера «СК-253» краснофлотца Петра Ильичёва, закрывших своими телами амбразуры вражеского дзота на острове Шумшу, навсегда останется в наших сердцах.

В послевоенные годы тихоокеанцы стояли у истоков строительства и освоения современного ракетно-ядерного флота. На боевом счету тихоокеанцев сотни дальних морских походов, очистка от мин порта Читтагонг в Республике Бангладеш и Суэцкого канала, охрана судоходства в Аденском и Персидском заливах, спасательные операции, уникальные гидрографические исследования.

На вооружение Тихоокеанского флота ежегодно поступают новейшие образцы военной техники: ведётся строительство дизельных и атомных подводных лодок, проводится модернизация атомных подводных крейсеров, развивается морская авиация и береговые войска.

Наличие самой важной составляющей системы обороноспособности российского государства - морских стратегических ядерных сил и кораблей дальней морской зоны - делает Тихоокеанский флот гарантом стратегической стабильности и позволяет защищать экономические и политические интересы России в любой точке Мирового океана.

Желаю всем вам мирного неба над головой, здоровья, счастья в семьях и успешной службы на благо нашей Великой Родины и её Тихоокеанского флота!



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