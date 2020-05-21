21.05.2020 (05:00)

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили возведение полевого обсервационного лагеря на 2 тыс. койко-мест в Красноярском крае

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили возведение полевого обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края в рамках оказания помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий сводный отряд Минобороны России.

«Была поставлена задача в кратчайшие сроки построить лагерь на 2 тысячи койко-мест. В настоящее время он развернут и готов к сдаче в эксплуатацию. Здесь подготовлены палатки УСБ-56 для размещения людей на время обсервации, в каждой будут размещаться до 20 человек. Также к эксплуатации подготовлена полевая баня и пункт питания, который оснащен новейшей техникой продовольственной службы для приготовления пищи», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения войск Центрального военного округа полковник Дмитрий Пятунин.

Как пояснил полковник Дмитрий Пятунин, в полевом обсервационном лагере, предназначенном для размещения и обсервации до 2 тысяч человек, в рамках реализации мер по предотвращению распространения короновирусной инфекции на четырнадцатидневный карантин будут размещаться лица, контактировавшие с инфицированными или находящиеся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) полевой многофункциональный мобильный госпиталь на 100 коек, развернутый в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. Отделения госпиталя с медицинским оборудованием и имуществом приняли специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

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