21.05.2020 (01:00)

В авиационном соединении Дальней авиации проверили готовность ВВСТ к летнему режиму эксплуатации

В Амурской области в авиационном соединении Дальней авиации гарнизона «Украинка» прошел смотр автомобильной техники управления авиационного соединения после проведения работ по переводу на летний режим эксплуатации.

В ходе смотра автомобильной и специальной техники было проверено выполнение регламента замены горюче-смазочных материалов и других расходных составляющих, а также правильность заполнения паспортов, формуляров и другой документации на автомобильную технику.

Смотр автомобильной техники также прошел в войсковых частях соединения, дислоцированных в Иркутской области, Республике Саха Якутия

и Чукотском автономном округе.

В ходе подготовки к режиму летней эксплуатации было проведено обслуживание более 850 единиц автомобильной и специальной техники авиационного соединения.



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