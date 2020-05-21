21.05.2020 (00:00)

Тихоокеанский флот отмечает 289-ю годовщину со дня образования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тихоокеанский флот отмечает 289-ю годовщину со дня образования

21 мая 1731 года во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Создание Охотского порта на Дальнем Востоке явилось первым этапом зарождения морских сил на Дальнем Востоке, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

В настоящее время Краснознамённый Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России, обеспечивает защиту государственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его совокупная операционная зона практически равна зонам ответственности всех остальных флотов ВМФ России вместе взятых.

По итогам прошлого года ТОФ третий раз подряд признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке, получив 19 переходящих призов ВМФ. За выполнение новаторских боевых упражнений Тихоокеанский флот по семи позициям включен в Книгу рекордов Военно-Морского Флота России.

Флот принимал участие в стратегическом командно-штабном учении «Гром-2019», в крупных военно-морских учениях с ВМС Китая «Морское взаимодействие-2019», провел учения и тренировки с Военно-морскими силами Вьетнама, Японии, Таиланда. Общая наплаванность кораблей и судов превысила 17 тысяч суток.

В текущем году проведена серия тактических учений группировки в дальней морской зоне. Корабли Приморской флотилии разнородных сил действовали в океане практически два месяца.

9 мая, в день 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, новейший российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д», спущенный с борта спасательного судна Тихоокеанского флота «Фотий Крылов», совершил глубоководное погружение на дно Марианской впадины. Это первое в истории погружение на такую глубину полностью автономного подводного аппарата.

Ряд важных для истории флота событий связан с гидрографическим судном «Маршал Геловани», которое сейчас выполняет задачи дальнего похода, посвященного 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В рамках похода военное судно ТОФ впервые за 30 лет дважды совершило визит в порт Австралии.

Также впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли тихоокеанские гидрографы провели замеры по определению точных координат полюса и исследовали гидрологию моря в этом районе.

Ведется плановая модернизация и оснащение флота новой современной техникой и вооружением. Планируется, что в 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр».

В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае состоялся торжественный подъём Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания. По традиции флаги расцвечивания также подняты на подводной лодке-музее «С-56» у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». На кораблях и в частях прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие отмечены грамотами и благодарностями командования.



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