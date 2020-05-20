20.05.2020 (21:11)

На аэродроме «Мигалово» прошла учебная тренировка пожарных расчетов по ликвидации возгораний на военных объектах

На аэродроме «Мигалово» в Твери прошла учебная тренировка с личным составом 196-го военно-транспортного полка и 12-ой военно-транспортной дивизии, в ходе которой военнослужащие отработали практические действия по ликвидации пожара на военном объекте, а также крупномасштабного лесного пожара в непосредственной близости от аэродрома.

По условиям тренировки огонь охватил прилегающую территорию аэродрома и стоянки авиационной техники. Обстановка усложнялась различными вводными командами, в частности условным разливом авиационного топлива на покрытие стоянки при заправке самолетов.

К ликвидации условного пожара были привлечены пожарные расчеты гарнизона и организованно взаимодействие с «ЦУКС Главного управления МЧС по Тверской области». Всего в тренировке принимали участие 7 машин МЧС.

В ходе тренировки были отработаны практические действия по эвакуации авиационной техники, находящейся вблизи очагов возгорания. Также отрабатывались действия медицинского персонала полка по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных условиях.

Все поставленные цели и задачи тренировки были достигнуты в полном объеме. Военнослужащие 196-го военно-транспортного полка и 12-ой военно-транспортной дивизии получили практический опыт действий в кризисных ситуациях.



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