21.05.2020 (07:00)

Инженерно-штурмовые подразделения общевойсковой армии ЗВО блокировали «противника» в ходе проведения занятий по тактической подготовке в Брянской области

Инженерно-штурмовые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа отработали блокирование условного противника в ходе проведения занятий по тактической подготовке в Брянской области.

Блокирование «противника» осуществлялось путём механического сноса несущих конструкций зданий и путей эвакуации условного противника. В ходе тактической подготовки военнослужащие совершили высадку в полном инженерно-сапёрном обмундировании, после чего совершили штурм приспособленного к укреплённой обороне места дислокации условного противника. Инженерно-штурмовые подразделения были снаряжены огнеупорными комплектами боевой защитной экипировки ОВР-ЗШ, вес которой может достигать 25 килограмм, а также тактическим щитом. Экипировка военнослужащего позволяет выдержать прямое попадание пули или осколка практически в любую часть тела.

Здания, которые штурмовались инженерно-штурмовыми подразделениями, подготавливались к плановому сносу для расчистки территорий воинских частей и полигонов в связи со строительством новых объектов.

Всего в проведении тактической подготовки инженерно-штурмовыми подразделений задействовано свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также около 12 единиц специальной и военной техники.

Справочно:

В идее создания штурмового инженерно-саперного батальона реализован уникальный опыт Великой Отечественной войны. Первые штурмовые инженерно-сапёрные бригады были сформированы в мае — июле 1943 года. Штурмовые бригады вводили в бой для инженерного обеспечения прорыва укреплённой полосы обороны противника. Они могли успешно выполнять свои задачи только при условии чётко налаженного взаимодействия с обычной пехотой, танками и артиллерией.



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