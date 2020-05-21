21.05.2020 (06:30)

Группа войсковой разведки общевойсковой армии ЗВО уничтожила тыловые объекты обеспечения войск условного противника в ходе тактического учения в Белгородской области

Группа войсковой разведки общевойсковой армии Западного военного округа уничтожила тыловые объекты обеспечения войск условного противника в ходе тактического учения в Белгородской области.

По задаче, военнослужащие, экипированные в уникальное водолазное снаряжение замкнутого цикла дыхания «Амфора», произвели скрытное перемещение на глубине более 15 метров до берега условного противника, заблокированного для морского десантирования техники мотострелковых подразделений.

После высадки разведчики совершили ликвидацию дозорных групп противника и произвели минирование станции очистки и опреснения воды СКО-10 «Гигиена», развёрнутой военнослужащими подразделений материально-технического обеспечения (МТО) общевойсковой армии ЗВО.

Ситуацию также осложнил режим повышенной опасности, данный «противнику» в связи с готовностью к диверсионным атакам. Свыше 100 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО выполняли роль условного противника.

Всего к комплексной проверке привлечено свыше 500 военнослужащих подразделений МТО, мотострелковых и разведывательных подразделений ЗВО, а также более 20 единиц специальной и военной техники.



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