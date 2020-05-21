21.05.2020 (06:00)

Более 700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО завершили комплексную подготовку по борьбе с возгоранием в составе пожарных команд

Более 700 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа завершили комплексную подготовку по борьбе с условным возгоранием в составе пожарных команд.

Пожарные расчёты отработали быстрый вывод техники из парка в район условного возгорания при получении команды «Пожарная тревога», развертывание пожарных машин, а также прокладку магистральных и рабочих линий подачи воды и специальных противопожарных растворов.

В рамках комплексной подготовки пожарные команды в различных экстремальных условиях выполняли задачи по тушению условных пожаров разных типов. План подготовки пожарных команд включал в себя как тушение статичных пожаров, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, парков боевых машин, складов с боеприпасами, так и борьбу с пожарами природного характера: подземные, низовые и верховые беглого и устойчивого характера.

Всего для борьбы с возгоранием на территории дислокации общевойсковой армии Западного военного округа сформировано около 50 пожарных команд, задействовано свыше 70 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения. Пожарные расчёты находятся в постоянном взаимодействии с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти Воронежской, Курской, Московской, Смоленской, Белгородской и Брянской областей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице