20.05.2020 (20:41)

В 12-ю ВТАД поступила новая автомобильная техника

Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил на аэродром «Мигалово» новые санитарные автомобили для укомплектования 12-ой военно-транспортной авиационной дивизии Воздушно-космических сил.

В рамках переоснащения парка автомобильной техники помимо санитарных автомобилей в 12-ю ВТАД планируются к поставке воздухозаправщик ВЗ-20/350, АПА-5Д, автомашины Камаз-4320, Урал-4320, Урал-4120, УАЗ-3741, Газель «Некст».

Поставки новой автомобильной техники осуществляются и в подчиненные воинские части 12-ой ВТАД, дислоцированные в п.Сеща и на космодроме Плесецк.

Всего планируется поставка более 15 единиц автомобильной техники.



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