20.05.2020 (20:21)

Первая партия призывников из Свердловской области прибыла на сборный пункт для отправки в армию

Первая партия молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, прибыла на областной сборный пункт Свердловской области.

Первая партия граждан, подлежащих призыву на военную службу со Свердловской области была доставлена на сборный пункт. Доставка осуществлялась при помощи транспорта, прошедшего специальную обработку дезинфицирующими растворами. Водители автобусов были полностью изолированы от призывников от момента начала движения в муниципальном образовании до сборного пункта при помощи пластикового экрана.

Все призывники пройдут обязательное тестирование на COVID-19 на входе в сборный пункт. Сама процедура, заключающаяся в заборе крови, ее центрифугировании и проведении исследования на наличие вируса занимает не более 15-20 минут. В это время призывник ожидает своего результата в специальной палатке. Только после получения отрицательного результата, повторной термометрии и осмотра медицинскими специалистами граждане, подлежащие призыву, будут допущены на сборный пункт. Также военным комиссариатом Свердловской разработан график, при котором молодые люди прибывают на сборный пункт небольшими партиями по 30-40 человек для формирования воинских команд. Важно, что группа из одного населенного пункта не будет пересекаться с другой до фактической отправки в войска.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для обеспечения защищенности призывников на сборном пункте сделан запас медицинским масок в количестве более 50 тыс. штук, а также создан запас дезинфицирующих средств и средств их нанесения. Также разработан график кварцевания и проветривания помещений для проживания, получения вещевого имущества, прохождения медицинского комиссии и профотбора.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице