20.05.2020 (20:03)
В Пермском СВУ состоится фотовыставка
В Пермском СВУ Ракетных войск стратегического назначения пройдет уникальная выставка фотографий «Русского географического общества».
В экспозицию выставки вошли десятки фотоснимков.
Суворовцы смогут познакомиться с традициями коренных народов России, увидеть редких животных, исследовать таинственные пещеры и морские глубины. География съёмок охватывает Чукотку, Крым, Камчатский край, и другие регионы нашей страны. Фотографы проделали огромную работу: ради съёмок они опускались на морское дно или поднимались в небо, пробирались в труднодоступные места и путешествовали по заповедным территориям, смогут полюбоваться обитателями Командорского заповедника, контрастами закатного Байкала, эклектикой петербургских крыш и другими интересными фотосюжетами.
проект Русского географического общества, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
Отдельно на экспозиции будут представлены работы суворовцев увлеченных фотоделом.