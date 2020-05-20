20.05.2020 (20:03)

В Пермском СВУ состоится фотовыставка

В Пермском СВУ Ракетных войск стратегического назначения пройдет уникальная выставка фотографий «Русского географического общества».

В экспозицию выставки вошли десятки фотоснимков.

Суворовцы смогут познакомиться с традициями коренных народов России, увидеть редких животных, исследовать таинственные пещеры и морские глубины. География съёмок охватывает Чукотку, Крым, Камчатский край, и другие регионы нашей страны. Фотографы проделали огромную работу: ради съёмок они опускались на морское дно или поднимались в небо, пробирались в труднодоступные места и путешествовали по заповедным территориям, смогут полюбоваться обитателями Командорского заповедника, контрастами закатного Байкала, эклектикой петербургских крыш и другими интересными фотосюжетами.

проект Русского географического общества, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Отдельно на экспозиции будут представлены работы суворовцев увлеченных фотоделом.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице