Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2020 (20:03)

В Пермском СВУ состоится фотовыставка

В Пермском СВУ Ракетных войск стратегического назначения пройдет уникальная выставка фотографий  «Русского географического общества».

В экспозицию выставки вошли десятки фотоснимков.

Суворовцы смогут познакомиться с традициями коренных народов России, увидеть редких животных, исследовать таинственные пещеры и морские глубины. География съёмок охватывает Чукотку, Крым, Камчатский край, и другие регионы нашей страны. Фотографы проделали огромную работу: ради съёмок они опускались на морское дно или поднимались в небо, пробирались в труднодоступные места и путешествовали по заповедным территориям, смогут полюбоваться  обитателями Командорского заповедника, контрастами закатного Байкала, эклектикой петербургских крыш и другими интересными фотосюжетами.

проект Русского географического общества, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Отдельно на экспозиции будут представлены работы суворовцев увлеченных фотоделом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false